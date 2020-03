Baldo sarà un'esclusiva temporale di Nintendo Switch, dagli italiani NAPS Team

Nell'Indie World appena trasmesso da Nintendo c'era anche un po' d'Italia: Baldo di NAPS Team, che a quanto detto sarà un'esclusiva temporale console per Nintendo Switch, in uscita nell'estate 2020.



Baldo è stato presentato da Fabio Capone, l'art director, che ne ha svelato le principali fonti d'ispirazione. A chi vengono in mente gli anime dello Studio Ghibli vince niente.



Per chi non lo conoscesse, NAPS Team è uno storico studio di sviluppo italiano, formato da due persone, che ha iniziato la sua lunga carriera negli anni 90 con il bel picchiaduro a incontri per Amiga 500/1200 Shadow Fighter. Negli anni NAPS Team ha pubblicato giochi su di una moltitudine di sistemi, inclusi PlayStation 1 e 2, Game Boy Advance, PC e mobile.



Non sappiamo se Baldo possa rappresentare l'eternamente paventata rinascita della scena italiana, ma ci ha fatto enormemente piacere vederlo in una trasmissione ufficiale di Nintendo. Per il resto vi ricordiamo che Baldo è stato annunciato anche per PC, PS4 e Xbox One.