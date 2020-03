PS5: informazioni in arrivo, hype e console war ai tempi del coronavirus

Dopo il fiume di informazioni tecniche arrivate completamente a sorpresa ieri su Xbox Series X, domani ci aspetta un'altra giornata campale per quanto riguarda la next gen con l'annuncio di una presentazione da parte di Mark Cerny su PS5, peraltro quasi contemporanea con l'evento Microsoft Game Stark Live. Al di là di tutte le considerazioni sul tempismo di questi eventi (che possono avere una spiegazione molto più semplice di quanto si possa pensare), è prima di tutto positivo, per i videogiocatori, che proprio in un momento di crisi globale come questo, caratterizzato dalla pandemia da coronavirus che sta costringendo milioni di persone a stare chiuse in casa, che il mercato videoludico dimostri comunque una notevole vivacità dopo un periodo di silenzio inquietante. Ovviamente, è ancora più positivo notare come questa attività si svolga in completa sicurezza, attraverso eventi online e in streaming e dunque senza creare rischi per la salute di nessuno.



Insomma, ci voleva una fonte di distrazione, che possibilmente aiutasse a far passare il tempo in casa e non c'è nulla di meglio di nuove informazioni sulla next gen. Ovviamente si tratta di piccolezze rispetto agli altri problemi che stanno invadendo le vite quotidiane di un po' tutti noi, ma da appassionati di videogiochi se non altro queste cose aiutano a pensare ad altro. Prova ne é il fatto che, come se nulla fosse, sono ripartite alla grande le teorie, l'hype sfrenato e ovviamente anche la console war che ritorna sempre in questi frangenti, più o meno come se non fosse cambiato nulla nelle nostre vite di videogiocatori. Andiamo dunque ad analizzare quanto emerso oggi per avere idea di cosa possiamo aspettarci per domani: prima di tutto, bisogna ricordare che si tratta di un'intervento probabilmente improntato su alcuni aspetti tecnici di PS5. Mark Cerny, il system architect di PlayStation, fornirà occasione per un "tuffo nell'architettura di sistema di PS5 e in come questo potrà modificare il futuro dei videogiochi". Questo è il tweet ufficiale di PlayStation, cosa che ci dice già qualcosa.





Potrebbe dunque trattarsi di qualcosa di ancora piuttosto lontano dai "giochi giocati", speriamo tutti che si tratti almeno di qualche indicazione più precisa sull'hardware di PS5 e le sue potenzialità ma la descrizione è certamente vaga. In molti hanno fatto notare come il fatto di aver inserito questa presentazione proprio nei giorni immediatamente successivi alle informazioni tecniche su Xbox Series X possa rappresentare una mossa che dimostra grande sicurezza da parte di Sony, che dunque potrebbe avere un mano un hardware superiore e non avrebbe timore di mostrarlo ora, subito dopo le informazioni sulle impressionanti caratteristiche tecniche della console Microsoft. In verità, la presentazione di Cerny era programmata per la GDC 2020 che si sarebbe dovuta svolgere in questo periodo, dunque è stata semplicemente traslata nel nuovo contesto online in streaming, cosa che fa piuttosto decadere le teorie sul tempismo. A questo proposito, c'è da ricordare che, sempre per domani, sono previsti anche gli appuntamenti del Microsoft Game Stack, una serie di presentazioni in streaming che occuperanno le giornate del 17 e 18 marzo e che sono, anche queste, semplicemente la traduzione nel nuovo contesto degli appuntamenti che Microsoft aveva fissato per la GDC 2020 prima della sua cancellazione.



Tuttavia, questo non spegne affatto l'hype per la giornata di domani, che si preannuncia memorabile, se non altro perché rappresenta la prima vera e propria presentazione pubblica di PS5, visto che gli annunci precedenti erano arrivati sempre attraverso degli incontri "a porte chiuse" tra Cerny e Wired, attraverso una strategia comunicativa piuttosto bizzarra. Ci aspettiamo dunque di sapere qualcosa di significativo e l'appuntamento è fissato per domani, 18 marzo 2020, alle ore 17:00 italiane, ovviamente con copertura in diretta da parte di Multiplayer.it. Nel frattempo, ovviamente, si è scatenata anche la buona vecchia console war, rinfocolata da voci che parlano di una PS5 possibilmente più potente di Xbox Series X di "ben" 0,85 TeraFLOPS e da un tweet del sempre ben informato Jason Schreier che riferisce come le sue fonti considerino PS5 l'hardware più emozionante degli ultimi 20 anni, nientemeno. A dire il vero, al di là della guerra sulla potenza, che con differenze del genere non avrebbe probabilmente nemmeno risvolti effettivi e visibili, il punto di vista del giornalista di Kotaku è interessante: egli stesso sostanzialmente ride della faccenda dei TeraFLOPS, ponendo l'accento sulle novità veramente interessanti che sembrano prospettarsi per la next gen anche in ambito di sviluppo. Su questo fronte, d'altra parte, potrebbero emergere delle novità interessanti proprio in questi giorni, vista la concomitanza con la "ex" GDC 2020.



Per quanto riguarda Xbox Series X, abbiamo visto come ci siano molte soluzioni interessanti in cantiere da parte di Microsoft, sviluppate anche in collaborazione con AMD. L'ecosistema allargato a comprendere PC e Xbox insieme determina un ambiente condiviso con cui gli sviluppatori si troveranno sicuramente a lavorare, considerando le dinamiche del mercato, mentre per quanto riguarda PS5 attendiamo di scoprire quali siano le novità elaborate, considerando la grande attenzione riposta da Sony nella semplicità di programmazione già dimostrata con PS4.