One Piece, sexy Nami nel cosplay di Misakicos

One Piece, celeberrimo anime e manga di Eiichiro Oda, presta ancora una volta i propri personaggi al mondo dei cosplayer e dei costumi realizzati in occasione di varie fiere del settore e non. Per esempio, oggi possiamo mostrarvi un nuovo cosplay dedicato a sexy Nami. Curiosi di saperne di più? E allora proseguiamo.

Il cosplay che vi proponiamo oggi è stato realizzato dalla cosplayer nota nel settore con il nome di Misakicos: la ragazza ha scelto come soggetto la sexy Nami di One Piece, cioè una versione particolarmente sensuale del membro della ciurma di Rufy Cappello di Paglia in questione. Nami arrivò nella serie anime e manga quasi immediatamente, e si unì a Rufy subito dopo Zoro e Usopp.

Per quanto riguarda la realizzazione del costume in questione, basato sugli archi narrativi posteriori al salto temporale di One Piece, notate la cura dei dettagli, del Log Pose e della parrucca di Misakicos, almeno, al di là della bella ragazza in questione.

Eccovi l'immagine della Sexy Nami in questione di One Piece, che potrebbe tranquillamente tenere testa al più recente cosplay di Nico Robin, non trovate?