One Piece, sexy Nami nel cosplay di MiMi Chan

Ancora cosplay, ancora cosplayer e ancora costumi realizzati in modo quasi eccellente: questa volta però abbandoniamo momentaneamente il mondo di Dragon Ball per tornare a quello di One Piece, celebre manga e anime di Eiichiro Oda. Ed è sexy Nami la protagonista del cosplay che stiamo per proporvi in questo rapito articolo.

L'artista che lo ha realizzato è MiMi Chan, o almeno questo è il suo nome d'arte nel mondo dei social network e dei cosplayer. La ragazza ha scelto di valorizzare il proprio corpo e il proprio talento nella realizzazione di un progetto incentrato su One Piece e Nami. Quest'ultima è a tutti gli effetti uno dei grandi protagonisti dell'opera di Eiichiro Oda, nonché quarto membro ufficiale della ciurma di Rufy Cappello di Paglia. Storicamente parlando, uno dei più datati quindi!

Il costume di sexy Nami sembra basato sugli archi narrativi precedenti al salto temporale di One Piece, dunque precedenti alla separazione dei membri della ciurma di Rufy. Cosa ne pensate di questa sexy Nami? Prima di rispondere chiaramente date un'occhiata alle immagini qui di seguito riportate.

