One Piece: Nami protagonista di un cosplay super sexy

One Piece e il mondo dei cosplayer vanno di pari passo: se così non fosse, oggi non potremmo mostrarvi un nuovo cosplay super sexy dedicato a Nami, una delle protagoniste ufficiali dell'opera del mangaka Eiichiro Oda.

Proprio Nami è al centro dell'attenzione di questo cosplay, realizzato dalla brava Oni Wish. Il costume è stato utilizzato per la prima volta in una delle tante fiere del fumetto internazionali, ottenendo notevole riscontro da parte di fan e non dell'opera di Eiichiro Oda. Nami è un personaggio importante di One Piece, e se a questo aggiungiamo la cura del cosplay realizzato da Oni Wish, si spiega facilmente il risultato ottenuto.

Chiaramente il costume indossato da Nami è quello già visto nel Nuovo Mondo, la seconda parte della Rotta Maggiore. Qui di seguito trovate le immagini del cosplay in questione, mentre sulle nostre pagine noterete anche un approfondimento sui dieci pirati più forti del Nuovo Mondo di One Piece.