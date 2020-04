Google Fit, il nuovo aggiornamento si concentra sul conteggio dei passi

Google Fit è una delle piattaforme di health-tracking più note al mondo: sviluppata da Google e disponibile su smartphone Android e sistemi operativi Wear OS, consente di monitorare costantemente salute, esercizio fisico e tanti altri parametri importanti. In queste ore riceve un nuovo aggiornamento, che potrebbe tornare particolarmente utile anche in tempi di coronavirus e di reclusione forzata in casa dovuta alla pandemia.

Dal punto di vista delle novità dell'aggiornamento, sarete felici di sapere che Google Fit si concentrerà ora maggiormente sul conteggio dei passi: non che prima non lo facesse già, semplicemente è diventato più preciso e "fiscale". Ciò permetterà agli utenti di bruciare le stesse calorie e di ottenere gli stessi livelli di esercizio che, in condizioni normali, avrebbero potuto conseguire anche andando a correre fuori casa. Rimanendo costretti all'interno della propria abitazione, è naturale che si cerchi all'interno di una spazio contenuto la maggior precisione e affidabilità possibili. Anche Pokémon GO ha migliorato il conteggio dei passi con la Sincroavventura, tanto per fare un esempio.

In secondo luogo, l'update di Google Fit introduce un'interfaccia utente rivista su Android e Wear OS: bordi più sottili, cifre più luminose ed immediatamente individuabili, menù generalmente snelliti. Potrete notare tutto ciò nell'immagine riportata poco più avanti. Le tempistiche dell'aggiornamento sono variabili e gli update arriveranno lato server: avviate Google Fit e controllate se il vostro dispositivo l'ha già ricevuto.

Vi interessano tutte le novità di Google Fit di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, o generalmente non utilizzate spesso l'app di Google in questione?