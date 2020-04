Xbox Series X, il SoC della console Microsoft mostrato in due foto reali

Xbox Series X vanterà un potente e sofisticato SoC, che oggi possiamo vedere in due nuove foto reali, pubblicate su Twitter da un insider che si occupa spesso delle produzioni Microsoft. È bello grosso, vero?

Stando a quanto dichiarato dalla casa di Redmond, ci troviamo di fronte al SoC più complesso di sempre per una console da gioco, e in tal senso le generose dimensioni sono indicative delle potenzialità della piattaforma.

Come noto dalle specifiche tecniche di Xbox Series X, il System-on-Chip include un processore AMD custom basato su architettura Zen 2, con frequenza di clock pari a 3,8 GHz, e una GPU AMD RDNA 2 anch'essa custom, in grado di sprigionare 12 TFLOPS di potenza.

A corredo dell'unità centrale troveremo inoltre 16 GB di RAM GDDR6 (10 GB con velocità pari a 560 GB/s, 6 GB a 336 GB/s) e un SSD NVMe da 1 TB che potremo espandere utilizzando apposite schede esterne da 1 TB.

La configurazione in questione richiederà ovviamente un sistema di dissipazione proprietario, che sfrutta il design verticale e una serie di soluzioni inedite per favorire l'espulsione dell'aria calda dall'alto.

Another close look at the #XboxSeriesX SOC 👀

Credit to Austin Evans https://t.co/sDNspVGpDN pic.twitter.com/eqwvX580FS