Death Stranding, un secondo video per la modalità foto su PC

505 Games ha pubblicato un secondo trailer per mostrare in azione la modalità foto della versione PC di Death Stranding. Come già detto si tratta di una caratteristica molto amata nei moderni videogiochi, in particolari in quelli con una qualità grafica tale da permettere di sfruttarla al 100%.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, le modalità foto consenteno solitamente di mettere in pausa l'azione, quindi di decidere l'inquadratura, applicare maschere e cornici, filtri vari per prendere spettacolari screenshot. Prendete come esempio questo progetto legato a Red Dead Redemption 2. Come già sottolineato, Death Stranding si presta particolarmente bene a questa modalità, grazie ai suoi paesaggi mozzafiato e alla qualità dei suoi personaggi.

La modalità foto non è esclusiva della versione PC, visto che è stata aggiunta anche alla versione PS4 tramite l'aggiornamento 1.21.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che la versione PC di Death Stranding uscirà il 2 giugno 2020.