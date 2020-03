Death Stranding, Photo Mode disponibile da oggi su PS4 con l'aggiornamento 1.12

Death Stranding ha appena ricevuto il tanto atteso Photo Mode su PS4, tramite un aggiornamento rilasciato a sorpresa da Kojima Productions che porta il gioco alla versione 1.12.

Pur avendo annunciato la modalità foto di Death Stranding anche su PlayStation 4, Hideo Kojima e i suoi collaboratori non avevano infatti fornito una data precisa per l'arrivo dell'update, come detto scaricabile da ora.

Il Photo Mode consentirà agli utenti di mettere il gioco in pausa, cambiare la visuale e catturare un'immagine aggiungendo filtri, modificando varie regolazioni e il tradizionale mix di messa a fuoco e profondità di campo per creare scatti altamente suggestivi.

Considerato il fascino delle ambientazioni e dei personaggi di Death Stranding, immaginiamo che nei prossimi giorni sui social si assisterà a una gran quantità di condivisioni a tema, complice anche il tempo libero extra dovuto all'attuale situazione.

Il Photo Mode è stata una delle prime feature ufficializzate contestualmente all'annuncio della versione PC di Death Stranding, e da allora gli utenti PS4 hanno chiesto a gran voce di poterla avere.

I know you all have been waiting for this. The latest update (v.1.12) for #DeathStranding is now available, and features Photo Mode! Change angles, colors, frames, expressions and more! What will you snap?#TommorrowIsInYourHands pic.twitter.com/whPvRDVG2u