Death Stranding, la modalità Foto arriverà anche su PS4

Death Stranding otterrà la modalità Foto anche su PS4, in base a quanto riferito da Kojima Productions nelle ore scorse, confermando dunque quanto si sospettava fin dall'annuncio della nuova aggiunta che sembrava inizialmente legata esclusivamente alla versione PC.

"Grazie a tutti per i feedback! Siamo felici di confermare che la Photo Mode verrà presto aggiunta a Death Stranding su PS4, restate sintonizzati per altri dettagli!" Si legge nel nuovo tweet inviato da Kojima Productions nella giornata di oggi.

Manca dunque una data di uscita precisa, ma a quanto pare la modalità Foto di Death Stranding, che inizialmente sembrava esclusiva della versione PC, verrà aggiunta anche alla versione PS4.

Death Stranding arriverà su PC il 2 giugno 2020, portando con sé alcune novità come appunto la nuova modalità Foto, oltre al supporto per altre risoluzioni e framerate e per i monitor ultra wide per PC. La Photo Mode è stata presentata da Hideo Kojima già nei giorni scorsi e introduce una serie di strumenti per scattare screenshot di alta qualità.

In pratica, si tratta di una serie di opzioni che consentono di modificare inquadratura, espressione dei persinaggi, apertura, esposizione, filtri, frame e altro all'immagine, in modo da scattare delle foto in-game con un certo tasso di personalizzazione sulla qualità e sulle caratteristiche delle immagini.

È, peraltro, una modalità ormai piuttosto diffusa nei giochi moderni, che si aspettavamo in effetti di vedere anche su PS4. A questo punto, attendiamo di conoscere la data di uscita dell'aggiornamento su console.

