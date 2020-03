Animal Crossing: New Horizons: i giocatori si stanno divertendo a citare film

I giocatori di Animal Crossing: New Horizons si stanno divertendo a citare film come Ritratto della giovane in fiamme o The Lighthouse all'interno del gioco.

Che Animal Crossing: New Horizons sarebbe stato una fucina di idee e stranezze lo si sapeva sin dall'annuncio. Ma grazie a tutte le novità introdotte da Nintendo in questo nuovo capitolo si stanno raggiungendo livelli davvero incredibili. Per esempio c'è un fan dei pokémon sta ricreando Hoenn mentre i giocatori stanno riempiendo le isole di insetti e pesci.

Nel frattempo volete conoscere un glitch che vi consentirà di poter clonare all'infinito un oggetto o come guadagnare stelline velocemente?

Oltre a queste strambe attività ce ne è un'altra piuttosto in voga in queste ore: riprodurre alcuni scene prese in prestito dai film. Grazie ai filtri e alle opzioni della fotocamera del gioco e all'ingegno delle persone in molti si sono cimentati a citare alcune pellicole più o meno famose.

Il primo ad averlo fatto è il distributore NEON che ha ricreato un'immagine di Ritratto della giovane in fiamme un film del 2019 con Noémie Merlant, Adèle Haenel e Valeria Golino.