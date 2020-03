Animal Crossing: New Horizons, un fan dei pokémon sta ricreando Hoenn

Un fan dei pokémon sta ricreando Hoenn in Animal Crossing: New Horizons. Si tratta della regione nella quale Rubino, Zaffiro e Smeraldo, i capitoli della terza generazione dei mostri tascabili di Nintendo, sono ambientati.

L'uscita di Animal Crossing: New Horizons non poteva che scatenare la fantasia dei fan più disparati. Ma anche disperati, visto che alcuni stanno riempiendo le loro isole di pesci e insetti in attesa che Blatero apra il museo.

Dalla nostra recensione di Animal Crossing: New Horizons possiamo scoprire che il nuovo capitolo della serie non solo riprende quanto di buono fatto nei giochi precedenti, ma lo espande con tantissime nuove possibilità per personalizzare la propria isola.

Possibilità che un fan sta sfruttando per ricostruire la regione di Hoenn esattamente come ce la ricordavamo su GameBoy Advance. I lavori sono solo all'inizio, ma i risultati sembrano già promettenti, soprattutto nelle mani di un power user come sembra essere Kirikizan Hibaru.

Non credete?