Half-Life: Alyx, il finale fa discutere per le sue profonde implicazioni

Il finale di Half-Life: Alyx, pubblicato online da alcune delle testate che lo hanno finito per recensirlo, sta facendo discutere per le grosse implicazioni che comporta all'intera saga Half-Life. Attenzione, perché da qui in avanti daremo delle enormi anticipazioni su Half-Life: Alyx, ossia parleremo apertamente di come si conclude. Se non volete sapere nulla, evitate di continuare a leggere.

Per darvi più spazio di fuga aggiungiamo un'immagine subito sotto a questo paragrafo così che non rischiate di incappare in qualche informazione sensibile per sbaglio.





Nel finale di Half-Life: Alyx vediamo la giovane seguire volontariamente il G-Man per salvare suo padre dalla morte, come visto in Half-Life: Episodio Due. Alyx viene così assunta dal G-Man per i suoi datori di lavoro come avvenne a Gordon Freeman alla fine di Half-Life. Subito dopo la scomparsa della ragazza, la scena passa sul finale di Half-Life: Episodio Due, con Eli Vance ancora vivo che, capito ciò che è successo, prende un piede di porco dalle zampe di Dog, l'animale robotico di Alyx, e lo dà a Freeman, chiedendogli di aiutarlo. Da notare che Gordon è in VR, nel senso che vediamo la scena dai suoi occhi e quando prende l'arma ha delle mani simile a quelle di Alyx viste per tutto il gioco.

Si tratta di un cambiamento radicale rispetto a quello che doveva essere Episodio 3, di cui negli scorsi anni è uscita la sceneggiatura online. Inoltre il finale suggerisce che anche i prossimi Half-Life richiedano l'uso di visori VR, fatto che farà storcere il naso a molti.

Per il resto vi ricordiamo che Half-Life: Alyx è disponibile da oggi e che ha già ricevuto dei voti eccellenti, che parlando di un capolavoro.