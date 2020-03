Call of Duty: Warzone, un video fornisce dettagli sullo sviluppo

Activision Blizzard ha pubblicato un nuovo video di Call of Duty: Warzone per svelare alcuni dettagli della realizzazione del gioco. Si tratta di un progetto ambiziosissimo cui hanno lavorato diversi team di sviluppo dediti alla serie Call of Duty. La sostanza è che non si tratta di un gioco secondario, nonostante sia free-to-play, ma di uno primario, il cui successo probabilmente cambierà completamente la serie da qui in avanti, facendole abbracciare un modello di distribuzione più fluido e moderno. Guardate il filmato perché è davvero interessante. Lo trovate in testa alla notizia.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Call of Duty: Warzone, in cui l'imperturbabile Gianluca Scattarella ha scritto:

Call of Duty: Warzone è un esperimento riuscito in pieno ad Infinity Ward. Un'operazione molto "pensata" in effetti, seguendo l'onda di tutti gli altri battle royale presenti sul mercato ma offrendo un'esperienza decisamente più di livello, sia graficamente che contenutisticamente. La base di partenza è sempre quella ma il bilanciamento di tutti i pezzi che formano il puzzle rende finalmente giustizia ad una tipologia di gioco che forse aveva bisogno di una svecchiata. La modalità malloppo riesce anche a dare quella sferzata di innovazione senza rivoluzionare nulla, traguardo tutt'altro che semplice. quindi Call of Duty: Warzone è il migliore tra i battle royale? Forse si.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Call of Duty: Warzone è disponibile per PC, Xbox One e PS4. Si tratta di un battle royale free-to-play realizzato con lo stesso motore di Call of Duty: Modern Warfare.