Left 4 Dead, Valve svela che nessuno sta lavorando a un nuovo capitolo

Nessuno dentro Valve sta lavorando a un nuovo Left 4 Dead. Ad affermarlo sono stati degli sviluppatori di Valve intervistati da IGN.com per l'uscita di Half-Life: Alyx, che hanno escluso l'esistenza di un seguito di Left 4 Dead 2 come vociferato in passato.

In realtà la dichiarazione ufficiale dice qualcosa di più, ossia che lo studio ha provato a buttare giù qualche idea per realizzare un nuovo Left 4 Dead, ma attualmente non c'è alcun progetto in lavorazione. Di fatto viene confermata una vecchia fuga di notizie che voleva Left 4 Dead 3 iniziato e poi abbandonato da Valve, come confermato dallo sviluppatore Robin Walker che ha parlato di test di rendering presi per una conferma dello sviluppo del gioco. In realtà furono realizzati usando pezzi del primo Left 4 Dead.

Molti nutrivano la speranze che avendo scongelato la serie Half-Life con Half-Life: Alyx, Valve avesse deciso di rivitalizzare tutte le sue proprietà intellettuali. Ora sappiamo che non è così e che, almeno la serie Left 4 Dead, giacerà abbandonata per anni, se non per sempre. Del resto ormai sono dieci anni che è uscito Left 4 Dead 2 e di alternative ce ne sono davvero tante sul mercatom, quindi sarebbe il caso di metterci una pietra sopra.