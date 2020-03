Apple offre un bonus del 10% quando si aggiungono fondi ad Apple ID

Apple sta offrendo un bonus del 10% quando si aggiungono fondi all'account Apple ID, bonus confermato anche per l'Italia da una nostra fonte interna, che è voluta rimanere rigorosamente anonima. Al massimo possiamo dirvi che il cognome inizia e finisce con Palmisano e che è il più bello dei due fratelli (questa è dura eh).

Il bonus viene applicato su tutti i trasferimenti di fondi ad Apple ID, fino a un massimo di 200€. Per chi non capisse di cosa stiamo parlando perché poco versato nella matematica, aggiungendo 10 euro di fondi se ne riceve uno bonus. Altro esempio: aggiungendo 50€ di fondi se ne ricevono cinque bonus.

I fondi dell'account Apple ID possono essere spesi su tutti i servizi di Apple, come ad esempio l'App Store, iTunes Store, Apple Books Store, Apple Music e l'abbonamento a iCloud. Ovviamente potete acquistarci anche videogiochi.

Per aggiungere fondi all'Apple ID andate nelle impostazioni e cercate il menù omonimo in quello dei negozi digitali. Ovviamente dovete avere un account attivo per poterlo fare.