Animal Crossing: New Horizons, i giocatori stanno riempiendo le isole di insetti e pesci

I giocatori stanno riempiendo le isole di Animal Crossing: New Horizons insetti e pesci.

Tutti coloro che sono abituati a giocare ad Animal Crossing sanno che le prime ore sono quelle più lente e in qualche modo più noiose. Mancano, infatti, molti servizi essenziali come il museo, i negozi più avanzati e soprattutto lo spazio per stivare in modo ordinato le proprie cose.

Cosa fare, dunque, se si trova un pesce o si cattura un insetto piuttosto raro? Venderli sarebbe uno spreco e fermarsi a giocare in queste ore di noia per aspettare l'evoluzione dell'isola non è un'opzione percorribile. Per ovviare ai problemi di spazio delle prime ore di gioco i giocatori di Animal Crossing: New Horizons stanno riempiendo le loro isole di pesci e insetti, nell'attesa di poter costruire case più grandi o che Blatero, finalmente, si decida a trasferirsi da noi e ad aprire il suo museo.

Certo, poi l'isola, al posto di essere un paradiso tropicale si trasforma in un immondezzaio, ma bisogna fare di necessità virtù. Voi come state affrontando queste prime ore di raccolta degli oggetti? Con dignità o in stile "sepolti vivi"?