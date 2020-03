One Piece e Coronavirus: Eiichiro Oda lancia un messaggio commovente a tutti i suoi fan

Questi, per il mondo intero, sono tempi bui: e non c'è bisogno di ricordare quale sia l'attuale situazione legata al Coronavirus, perché tutti noi la conosciamo bene. Con questa notizia vorremmo invece rendervi partecipi di un gesto: quello di Eiichiro Oda, il creatore del manga e dell'anime di One Piece, che ha segnato la storia del genere shonen, dentro e fuori del Giappone.

Nelle ultime ore, approfittando delle pagine del Weekly Shonen Jump, Eiichiro Oda ha lanciato un messaggio ai propri fan, e più in generale a tutti i lettori del settimanale. Un messaggio commovente, non un comunicato ufficiale relativo ai nuovi capitoli del manga di One Piece in sé, sia chiaro. E il messaggio è il seguente: "Difficile, in questo periodo, scrivere di qualsiasi cosa, con il mondo in questo stato. Prego per tutti quanti, dal profondo del mio cuore".

L'auspicio, anche per l'autore di One Piece, è che le cose tornino il prima possibile alla normalità, e naturalmente col minor numero possibile di vittime. Ricordiamo che la personalità del mangaka in questione ha già ottenuto notevoli riconoscimenti in Giappone, c'è persino una statua dedicata ad Eiichiro Oda, con le fattezze di Rufy Cappello di Paglia.