Fortnite: tanti nuovi oggetti consumabili in arrivo, cosa hanno scoperto i dataminer

Anni fa, nel corso della Stagione 4, gli sviluppatori di Epic Games introdussero gli oggetti consumabili all'interno di Fortnite Battaglia Reale. Si trattava di cibo, bevande o vari potenziamenti, in grado di garantire bonus importanti durante la partita. E adesso potrebbero tornare.

Dataminer e leaker di Fortnite Capitolo 2 hanno trovato tanti nuovi oggetti consumabili, in arrivo nella modalità di gioco Battaglia Reale presumibilmente già nelle prossime settimane. I file di gioco in questione sono già presenti nel download dell'Aggiornamento 12.20, di recente rilasciato dagli sviluppatori di Epic Games.

Quali sono i nuovi oggetti consumabili in arrivo su Fortnite? Sappiamo che torneranno i protagonisti delle scorse stagioni, per esempio il curabbomba (sguazzo trangugio) e il peperoncino, ma non mancano consumabili mai visti prima come il cavolo, il mail e il favo, sorta di oggetto legato ovviamente per via del suo nome al miele. Attualmente non si è certi di quali vantaggi potrebbero garantire, ma è praticamente certo che almeno i primi due dei nuovi consumabili debutteranno nelle vicinanze della Fattoria Frenetica (dove sono presenti coltivazioni di cavoli, mais e pomodori).

Torneremo ad aggiornarvi sui nuovi contenuti di Fortnite Capitolo 2 non appena saremo in possesso di maggiori dettagli; intanto ricordatevi, come curiosità, che i bambini italiani stanno congestionando la rete proprio giocando a Fortnite.