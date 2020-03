Dragon Ball Super, il primo livello dell'Ultra Istinto svelato dal capitolo 58 del manga

Si torna a parlare dell'Ultra Istinto, una delle trasformazioni più interessanti e discusse di Dragon Ball Super, introdotta negli ultimi anni da Akira Toriyama e Toyotaro. Se non avete ancora letto il capitolo 58 del manga, dovreste farlo prima di approcciarvi a questo articolo: è ora disponibile gratuitamente su Manga Plus, del resto.

Ora, il nuovo capitolo del manga di Dragon Ball Super ha svelato l'esistenza del primo livello dell'Ultra Istinto: si chiama Sign, e Goku l'ha utilizzato per affrontare lo scagnozzo di Moro potenziato dal Divoratore di Pianeti. Goku ha dichiarato che quella è la prima forma dell'Ultra Istinto: di conseguenza ne esistono altre che adesso dovrebbe poter raggiungere, dopo il suo recente allenamento con Merus.

Non sembra che Moro abbia preso troppo bene la trasformazione di Goku con l'Ultra Istinto: il nemico, il più potente mai affrontato, ha commentato "quella non è una tecnica mortale". Ora resta da capire quanto in là Goku possa spingersi con l'Ultra Istinto. La forma divina fu mostrata per la prima volta durante il Torneo della Sopravvivenza degli Universi, quando il Saiyan la utilizzò per sconfiggere Jiren.

BORUTO went hard af.... but that Ultra instinct Sign is no joke!!! https://t.co/DCeYdWFkKS pic.twitter.com/pEQuUTjGWE — MAGE (@mage_underrated) March 21, 2020