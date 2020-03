Dragon Ball Super, capitolo 58 del manga disponibile da oggi: come leggerlo online gratis

Ci siamo, oggi venerdì 20 marzo 2020 è il gran giorno: verrà finalmente reso disponibile il nuovo capitolo del manga di Dragon Ball Super, il capitolo 58 del manga per essere precisi. Se abitate in Giappone potrete acquistarlo in formato cartaceo, ma comunque i lettori di tutto il mondo potranno accedervi online, gratuitamente e legalmente.

Se dunque vi state chiedendo come leggere online gratis il capitolo 58 del manga di Dragon Ball Super, presto detto: vi basterà recarvi sul sito web di Manga Plus (lo trovate già pronto nel campo Fonte di questo articolo). A partire dalle ore 17:00 di oggi venerdì 20 marzo 2020, il nuovo appuntamento con il manga di Akira Toriyama sarà lì ad attendervi gratuitamente. Del resto Dragon Ball, One Piece e tanti manga sono ora disponibili gratis come anti-noia dal Coronavirus.

Riguardo i contenuti del capitolo 58 di Dragon Ball Super, un recente leak puntava al ritorno di Goku Ultra Istinto, probabilmente per tenere testa al nemico di turno, Moro il Divoratore di Pianeti. Ma maggiori dettagli saranno sicuramente disponibili questo pomeriggio: vi consigliamo di leggere direttamente il manga, così da evitare eventuali spoiler dell'ultimo minuto.