Dragon Ball Super, Goku Ultra Istinto nel capitolo 58 del manga? (leak)

Ormai manca davvero pochissimo alla pubblicazione del capitolo 58 del manga di Dragon Ball Super: la stessa avverrà nella giornata di domani, venerdì 20 marzo 2020, in formato cartaceo (Giappone) e anche digitale, online, legalmente e gratuitamente su Manga Plus. Le indiscrezioni e anticipazioni si fanno fittissime in queste ore, proponendo addirittura il ritorno di Goku Ultra Istinto.

Goku Ultra Istinto è stato mostrato per la prima volta nel Torneo della Sopravvivenza degli Universi, contro Jiren: il Saiyan protagonista dell'opera di Akira Toriyama e Toyotaro non è ancora in grado di padroneggiare appieno la trasformazione. Oppure, adesso potrebbe esserlo diventato: è proprio quanto potrebbe mostrare il capitolo 58 del manga di Dragon Ball Super, attualmente ancora immerso in indiscrezioni e rumor che attendono di essere svelati.

Sappiamo che Goku si è allenato, prima di tornare nella Terra; e che è finalmente giunto a dare manforte ai Guerrieri Z nel capitolo 57 del manga di Dragon Ball Super, ora disponibile per la lettura. Il prossimo passo sarà naturalmente una nuova battaglia contro Moro, che potrebbe avvenire già nel capitolo 58. L'Ultra Istinto rivelerà un ruolo chiave durante il combattimento? Vi terremo aggiornati.

Eccovi intanto il più recente video con spoiler e indiscrezioni (nonché immagini) di Dragon Ball Super.