Fortnite: Visita Baia del Naufragio, lo Yacht e Stagno flopper

Visita Baia del Naufragio, lo Yacht e Stagno flopper è una delle nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, rilasciata nella giornata di oggi giovedì 19 marzo 2020 dagli sviluppatori di Epic Games. Per poterla completare dovrete essere in possesso del Battle Pass della Stagione 2; e questa guida farà il resto, naturalmente.

Per completare la sfida Visita Baia del Naufragio, lo Yacht e Stagno flopper di Fortnite Capitolo 2, non dovrete fare altro che recarvi nei tre luoghi indicati dell'isola di Epic Games; anche in partite differenti, anche in Rissa a Squadre, senza vincoli di sorta. L'unico dettaglio davvero importante della questione è il seguente: dovrete conoscere le tre posizioni dell'isola, altrimenti procederete a vuoto e a fortuna. E di quei tre luoghi, soltanto lo Yacht è indicato chiaramente con il suo bel nome in caratteri bianchi sulla mappa di gioco, precisamente nell'estremo nord-est dell'isola.

Per fortuna abbiamo questo video da mostrarvi, con tutte le posizioni di Fortnite utili per completare la sfida Visita Baia del Naufragio, lo Yacht e Stagno flopper. Seguitelo passo passo, e non avrete alcun problema di sorta. Stiamo intanto continuando a realizzare tutte le guide utili per le sfide di Fortnite della Settimana 5 (Dispetto di Miaoscolo).