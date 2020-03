Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 20/3/2020

Le offerte Amazon resistono alle misure straordinarie adottate dalla compagnia di Bezos mettendoci di fronte a una serie di occasioni interessanti. Oltre al ritorno dell'iPhone 11 Pro e dell'ottimo laptop HUAWEI MateBook D, troviamo un paio di ottimi televisori Samsung a un prezzo decisamente interessante e uno sconto netto per l'Apple Mac Mini di penultima generazione.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.