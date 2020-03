Il Cortocircuito: facciamo il punto su PS5 e Xbox Series X nella puntata di oggi!

Grande puntata (come sempre) quella de Il Cortocircuito prevista per oggi. Pierpaolo, Alessio e Francesco saranno in diretta in uno studio virtuale a commentare l'arrivo della next-gen. PS5 e Xbox Series X sono finalmente state presentate e ne parleremo a profusione. Quando? L'appuntamento è il solito: dalle 15 alle 16:30 di oggi 20 marzo 2020.

La speranza di questa settimana è che Alessio sia riuscito in sette giorni di isolamento ad installare una webcam decente. Ma anche se non sarà così, nulla impedirà ai nostri tre intrepidi frontman di commentare tutte le novità emerse in questi giorni, dalle continue dichiarazione di Jason Schreier all'analisi di tutte le specifiche tecniche di Playstation 5 e Xbox Series X.

La puntata di oggi si intitola, infatti, PlayStation 5 e Xbox Series X - Il futuro è ora! Ci sarà anche un ospite speciale in diretta dal suo bunker dorato nel cuore della capitale della Brianza: Umberto Moioli! Con il suo aiuto, Pier, Alessio e Francesco proveranno a fare il punto della situazione su tutti gli annunci e i reveal di questa settimana.

Metteranno a confronto PlayStation 5 e Xbox Series X, discuteranno di come sono stati fatti i reveal, faranno ipotesi sui prezzi e sulle uscite, valuteranno la potenza e, soprattutto, risponderanno a tutte le domande dei lettori.

Venire a farci compagnia, dunque, e cominciate anche a postare le vostre domande qua sotto: saranno le prime che verranno lette! Vi ricordiamo, inoltre, che abbiamo cambiato il modo per inviare le domande vocali in redazione. Invece di WhatsApp ci siamo trasferiti su Telegram.

Mandate loro un messaggio, breve, conciso, ma folle come sempre. Non è obbligatorio saper imitare Albus Silente! Troverete il canale ufficiale del Cortocircuito a questo indirizzo: t.me/Il_Cortocircuito.

Che dire, ci vediamo numerosi alle 15 sul nostro canale di Twitch!