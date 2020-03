PS5 più potente di Xbox Series X, Jason Schreier fa chiarezza sulla questione

PS5 è più potente di Xbox Series X? La notizia tratta dal podcast di Kotaku, e in particolare dalle parole di Jason Schreier, è stata parecchio discussa non solo sul forum in cui è stata riportata, Resetera, ma anche qui su Multiplayer.it.



Tanto che Schreier, alquanto irritato da come le sue parole siano state estrapolate in maniera parziale, ha voluto tornare sulla questione riportando l'intero scambio avvenuto nel corso del podcast, così da offrire agli utenti una versione più fedele e completa del discorso.



"Il numero che tutti guardano è quello dei teraflops, che esprime in pratica la velocità massima a cui può andare una scheda video", ha detto Schreier nel podcast, subito dopo aver criticato la presentazione di PS5. "Credo significhi 'bilioni di operazioni in virgola mobile al secondo'. Dunque sì, tutti guardano alle specifiche tecniche di PS5 e vedono 10,2 TFLOPS, mentre Xbox Series X ha 12 TFLOPS, pensando dunque che Xbox sia più potente di PlayStation."



"Nel frattempo, però, le persone con cui ho parlato negli ultimi mesi, anzi negli ultimi due anni, che lavorano effettivamente su PlayStation 5, hanno praticamente dichiarato all'unanimità che la nuova console è una bestia, che è il più fantastico hardware che hanno mai visto o utilizzato finora. Ci sono così tante cose che assumono contorni rivoluzionari, così tanti strumenti dietro le quinte e feature, API e altri aspetti che vanno al di là della mia personale comprensione, ed è per questo che sono un reporter e non un ingegnere."



"L'idea generale è che entrambe le piattaforme sono estremamente potenti, molto simili sotto diversi aspetti ma entrambe capaci di fare diverse cose in maniera davvero interessante. Entrambe vantano tecnologie impressionanti, ma visto il modo in cui Sony ha presentato PS5 l'attuale narrazione è che Xbox è molto più potente. Credo che la casa giapponese abbia commesso un errore fatale."



"Magari tutto verrà dimenticato se PlayStation 5 avrà un prezzo inferiore o una line-up di lancio piena di killer application, e magari nulla di tutto ciò importerà più quando arriverà novembre. (...) Ma allo stato attuale ci troviamo di fronte a una gestione insensata da parte di Sony dopo così tanti anni di decisioni brillanti."



"Dunque vorrei essere chiaro. Stando a ciò che mi dicono persone che attualmente lavorano su entrambe le piattaforme, Xbox Series X non è significativamente più potente di PS5, al di là dei teraflops e considerando comunque che si tratta di un indice teorico. Ci sono tante cose che si frappongono tra il provare a ottenere qualcosa e il risultato effettivo, prima di arrivare al punto in cui la GPU esprima X operazioni in virgola mobile e possa eseguirle. Se lo sviluppatore non riesce a sfruttare questa potenza, allora il discorso ha poco senso e ci sono così tante altre variabili in ballo."



"Alla fin fine, e questa è la domanda fondamentale: quando Assassin's Creed Kingdom, o comuque si chiamerà, arriverà questo autunno, presumibilmente, su PS5 e Xbox Series X, quale delle due versioni sarà migliore? Quale avrà la risoluzione più alta e il frame rate più fluido? Non penso che possiamo rispondere a questo interrogativo guardando alle specifiche tecniche, ed è questo il nocciolo del mio discorso."



"In questo momento, tuttavia, Sony le sta sbagliando tutte, non hanno neanche parlato di cosa possono fare i giochi con il loro hardware, dei vantaggi dell'SSD in tal senso. Le cose che sento dagli sviluppatori sono radicalmente diverse dall'attuale marketing dell'azienda, ed è una cosa inspiegabile. Non voglio passare per quello che deve per forza portare acqua al mulino di PlayStation e continuare a dire di guardare a cosa PS5 può fare davvero, ma proprio non riescono a comunicarlo ed è una cosa frustrante da vedere."