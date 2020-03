PS5: la presentazione di Sony riassunta in una divertente video/parodia

La presentazione di PS5 fatta da Sony nella giornata di ieri è stata riassunta in una divertente video parodia di pochissimi secondi che riesce a toccare quasi tutti i punti giusti per stemperare un po' le discussioni di queste ore.



Nel bene o nel male Sony è sempre in grado di far parlare di sé. La presentazione di ieri di PS5, per esempio, nonostante fosse chiaramente un contenuto molto tecnico pensato per gli addetti ai lavori, ha scatenato le immancabili polemiche sui numeri, le specifiche tecniche e i confronti in stile "chi vince? Superman o Batman?".



Discussioni alimentate anche da dichiarazioni varie, che vanno da coloro che hanno toccato con mano entrambe le console, come i ragazzi di Digital Foundry, a un giornalista con tantissimi contatti all'interno delle software house come Jason Schreier.



A stemperare un po' la tensione arriva questa brevissima video/parodia di Ultra AleM un canale Youtube italiano specializzato in questo genere di contenuti. In 26 secondi di video vengono inquadrati diversi aspetti piuttosto divertenti della presentazione di ieri (i cartonati) e viene posto l'accento sull'unica cosa che si è capita molto bene di tutto l'intervento di Mark Cerny.



Ma non vi roviniamo la sorpresa, usate 26 secondi del vostro tempo per scoprirla da soli.