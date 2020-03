Coronavirus, 27 giochi gratis per PC per spingervi stare a casa grazie a GOG.com

GOG.com ha messo a disposizione 27 giochi gratis per PC per spingervi stare a casa in questo periodo così strano per la civiltà moderna in attesa che passi l'emergenza coronavirus.



Lo store posseduto da CD Projekt RED, sì quelli di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, ha varato questa iniziativa per aiutarci a stare a casa in questo periodo nel quale è consigliabile non entrare a contatto col prossimo.



"Anche se il sole splende e i fiori hanno già iniziato a sbocciare dove vivi, la salute e la sicurezza sono nei pensieri di tutti in questo momento," scrive la compagnia nella pagina dell'iniziativa. "Chiudere le persiane e giocare ai videogiochi può essere uno dei modi migliori per rilassarsi e passare il tempo quando si rimane a casa. Siamo qui per aiutarti a scegliere la tua prossima grande avventura con questa selezione di giochi gratuiti presi dal nostro catalogo e abbiamo avviato anche un massiccio Spring Sale che andrà avanti fino al 30 marzo."



Tra i giochi troviamo due episodi della serie Ultima (Akalabeth e Ultima IV), Postal, ma anche esperienze più recenti come Gwent e Hello Neighbor.



Tra i saldi di GOG, invece, troverete un vasto catalogo di giochi vecchi e nuovi, si parla di più di 2500 giochi, tutti senza DRM. Date un'occhiata alle offerta a questo indirizzo.



Una bella iniziativa, che si affianca alle tante che stanno nascendo più o meno spontaneamente in questi giorni, non trovate?