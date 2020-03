PS5 è 'una delle più rivoluzionarie e ispirate console mai create' per Andrea Pessino

PS5 è 'una delle più rivoluzionarie e ispirate console mai create'. Lo dice Andrea Pessino di Ready at Dawn, lo studio che ha creato The Order: 1886 e Daxter, in un recente tweet.



Nella diatriba sui teraFLOPS e sulla qualità della presentazione di ieri di PlayStation 5 si introduce anche Andrea Pessino, Founder/CTO di Ready At Dawn Studios, lo studio di sviluppo che ha dato i natali a The Order: 1886, Daxter e Lone Echo. Lo fa, ovviamente, con l'occhio dell'insider, ovvero di qualcuno che, molto probabilmente, sta già lavorando da tempo con la nuova console di Sony.



Il suo punto di vista fa eco a quello proposto recentemente da Jason Schreier su Kotaku: si sta tanto parlando di teraFLOPS, quando le cose più importanti, soprattutto in una console come PS5, sono altre.



"Scommetto un dollaro: ad un anno dal lancio i videogiocatori apprezzeranno pienamente il fatto che PlayStation 5 sia una delle più rivoluzionarie e ispirate home console mai disegnate e vi sentirete sciocchi ad aver speso energie parlando di "teraflops" e altre specifiche poco comprese."



Un messaggio piuttosto lapidario che da una parte parla nuovamente di come PS5 abbia delle caratteristiche "rivoluzionarie" non ancora annunciate, dall'altra come tutta la questione sulle specifiche tecniche sia stata poco capita e che i "teraflop" non sono un'unità di misura attendibile per definire le capacità di una console.





Dollar bet: within a year from its launch gamers will fully appreciate that the PlayStation 5 is one of the most revolutionary, inspired home consoles ever designed, and will feel silly for having spent energy arguing about "teraflops" and other similarly misunderstood specs. 😘 — Andrea Pessino (@AndreaPessino) March 19, 2020