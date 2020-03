FIFA 20, si ferma la eSerie A TIM: EA rinvia il torneo a dopo l'emergenza coronavirus

Si ferma la eSerie A TIM, il primo campionato esport ufficiale della Lega Serie A. EA rinvia il torneo di FIFA 20 a dopo il termine dell'emergenza coronavirus "per tutelare al meglio la salute di giocatori ed organizzatori".



La eSerie A TIM, il campionato ufficiale della Lega Serie A che avremmo dovuto seguire in qualità di media partner ufficiale si ferma. EA ha comunicato di aver interrotto tutti gli eventi organizzati da EA Sports per non mettere a rischio la salute degli atleti, ma anche di tutti gli operatori coinvolti nel progetto.



"Per tutelare al meglio la salute di giocatori ed organizzatori, la FIFA 20 eSerie A TIM è sospesa e la sua programmazione rinviata a data da destinarsi, come tutti i tornei organizzati da EA Sports" ha dichiarato la compagnia attraverso un comunicato stampa.



Per questo motivo sono state rinviate sia le fasi di draft previste per lo scorso 9 marzo, sia l'inizio ufficiale del campionato, che avrebbe dovuto partire il prossimo 23 marzo 2020. Il campionato esport, al momento, è solamente sospeso e le diverse società stanno cercando di capire quando potranno riprendere ufficialmente tutte le attività sportive.



Un problema che coinvolge sia il campionato reale, fermo ormai da alcune settimane, sia quello virtuale. Non ci resta, quindi, che aspettare che le cose migliorino per vedere riprendere il normale svolgimento della vita e di conseguenza anche questo genere di intrattenimento.