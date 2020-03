AMD e DirectX 12 Ultimate, tech demo del ray tracing RDNA 2

AMD supporterà le DirectX 12 Ultimate, e per ufficializzare la cosa ha pubblicato una tech demo che mostra in azione il ray tracing sulla nuova architettura RDNA 2.



Il video mostra un assaggio di ciò che possiamo attenderci su PC e Xbox Series X grazie a queste nuove tecnologie, capaci di offrire un'effettistica avanzata e soluzioni di grande efficacia per l'ottimizzazione del rendering.



Come riportato nel nostro speciale su DirectX 12 Ultimate e DXR 1.1, non si parla unicamente di ray tracing ma anche di Variable Rate Shading, Mesh Shader e Sampler Feedback.



"Con le DirectX 12 Ultimate e il passaggio al DXR 1.1 migliora l'arsenale a disposizione degli sviluppatori per poter potenziare gli effetti del ray tracing, riducendo al contempo l'impatto sulle prestazioni della pesante illuminazione", ha scritto il nostro Mattia Armani.



"Si parla infatti di miglioramenti per le tecnologie di ottimizzazione con le GeForce RTX, a partire dall'evoluzione del Variable Rate Shading, una tecnologia che permette di risparmiare risorse nelle zone meno rilevanti di una scena, per arrivare ai Mesh Shader gestiti attraverso le DirectX, con un un ulteriore incremento nel controllo da parte degli sviluppatori del livello di dettaglio, della tessellation e della generazione procedurale degli oggetti tridimensionali."