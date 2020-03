PS5 superiore a Xbox Series X a dispetto delle specifiche, dice Jason Schreier

PS5 è superiore a Xbox Series X, a dispetto delle specifiche tecniche rivelate ieri: è l'opinione di alcune fonti interpellate da Jason Schreier, che reputano la console Sony migliore rispetto a quella Microsoft.



"Almeno tre diverse persone nelle ultime due ore mi hanno detto cose del tipo 'wow, PlayStation 5 è senz'altro il sistema con l'hardware migliore sotto diversi aspetti, a prescindere da ciò che dicono le specifiche tecniche'", ha detto Schreier nell'ultimo episodio del podcast di Kotaku.



Noto per avere svariati contatti all'interno dell'industria videoludica, il giornalista aveva esposto ieri gli evidenti malumori degli utenti per la fiacca presentazione tenuta da Mark Cerny, che come sappiamo era stata pensata per un pubblico di sviluppatori.



È dunque senz'altro interessante sentire di come alcuni addetti ai lavori reputino PS5 una console migliore di Xbox Series X, specie considerando come gran parte dell'appeal della nuova piattaforma ruoti unicamente attorno al velocissimo SSD custom.



Magari quei circa 2 TFLOPS di differenza computazionale non riusciranno a creare gli stessi vantaggi di un disco a stato solido così performante, o magari c'è qualcosa riguardante la componentistica hardware che ancora non conosciamo: staremo a vedere.