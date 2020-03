Epic Games Store: Watch Dogs disponibile gratis da oggi, ecco i prossimi giochi

Watch Dogs è disponibile da oggi su Epic Games Store: il gioco può essere scaricato gratis fino al 26 marzo, così come The Stanley Parable.



Pubblicato originariamente nel 2014, Watch Dogs ci mette nei panni di Aiden Pearce, un abile hacker che abbandona la sua vecchia vita quando la famiglia viene sterminata e diventa un vero e proprio fantasma animato dal desiderio di vendetta.



Sullo sfondo di una Chicago open world ampia e affascinante, regolata in tutte le sue funzioni dai computer e dunque facilmente soggetta alle abilità del protagonista, il gioco include numerose missioni di infiltrazione che utilizzano meccaniche stealth.



Watch Dogs si pone come un'avventura ricca di spessore narrativo ma anche di fasi action spettacolari, con combattimenti corpo a corpo e scontri a fuoco che possiamo volgere a nostro favore interagendo con i computer che regolano le funzioni della città, dai semafori alle luci.



Quali saranno i prossimi giochi gratuiti in arrivo su Epic Games Store dal 26 marzo? L'affascinante action adventure Figment e il twin stick shooter in salsa retrò Tormentator x Punisher.