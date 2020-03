Fortnite, Infliggi danni ai giocatori mentre usi cartone insidioso

Infliggi danni ai giocatori mentre usi cartone insidioso è una delle nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, precisamente del nuovo set di Miaoscolo della Settimana 5. In questa rapida guida vi spieghiamo come completarla in fretta e senza troppi problemi.

Per completare la sfida Infliggi danni ai giocatori mentre usi cartone insidioso, come del resto anche tutte le altre rilasciate nella giornata di oggi giovedì 19 febbraio 2020 dagli sviluppatori di Epic Games, vi basterà aver acquistato il Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. Fatto questo, il vostro obiettivo è quello di trovare del cartone insidioso sulla mappa di gioco. Non sapete di cosa si tratta? Ma è molto semplice: sono le scatole di cartone disseminate un po' ovunque sulla mappa di gioco. Recano tutte le faccia di un gatto sulla superficie esterna, e funzionano un po' come al tempo i cespugli e i pupazzi di neve insidiosi.

Il giocatore di Fortnite Capitolo 2 può utilizzare il cartone insidioso come nascondiglio, e poi saltare fuori all'occorrenza (selezionando il comando per mirare): a questo punto basterà fare fuoco sui nemici un certo numero di volte e accumulare i danni, per portare a termine la sfida di Epic Games. Il cartone insidioso si trova un po' ovunque, e probabilmente la modalità di gioco Rissa a Squadre è ancora una volta la migliore per dedicarsi alla missione, perché è presente il respawn.

Questa immagine vi mostra com'è fatto il cartone insidioso di Fortnite, così che possiate riconoscerlo immediatamente sulla mappa di gioco. Occupa uno slot dell'inventario del giocatore.