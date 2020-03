PS5 VS Xbox Series X, specifiche tecniche a confronto: ecco come stanno le cose

PS5 e Xbox Series X hanno finalmente delle specifiche tecniche ufficiali, che possiamo mettere a confronto come fatto dall'insider Idle Sloth su Twitter. Ebbene, l'immagine che trovate in calce parla abbastanza chiaro: come accaduto nella scorsa generazione, ci troviamo di fronte a due piattaforme caratterizzate da approcci differenti.



Da una parte le specifiche di PS5 evidenziano una forza bruta inferiore rispetto alla macchina Microsoft, con 10,28 TFLOPS ma in particolare un SSD velocissimo, da ben 5,5 GB/s che però di fatto aumentano grazie a tutta una serie di ottimizzazioni.



Dall'altra parte ci sono invece le specifiche di Xbox Series X, che parlano di potenza bruta con 12 TFLOPS e 56 compute unit (contro le 36 della piattaforma Sony) e un hard disk più capiente ma più lento, diciamo un'unità NVMe di tipo standard e non custom.



Per quanto riguarda la RAM, si tratta di due configurazioni simili quantitativamente ma organizzate in maniera differente: in entrambi i casi si tratta di 16GB GDDR6, ma su PS5 sono tutti con banda passante da 448GB/s (interfaccia a 256-bit), mentre su Xbox One sono divisi in 10GB con banda a 560GB/s e altri 6 con banda passante a 336GB/s (interfaccia a 320-bit).



Sembra di vedere PS4 e la prima Xbox One a parti invertite, potenza bruta contro efficienza, anche se stavolta le cose potrebbero andare diversamente vista la grande importanza che la velocità di trasferimento garantita dallo speciale SSD della macchina Sony può assumere rispetto alle performance effettive. In più non si tratta di una feature di difficile accesso, ma al contrario di qualcosa che gli sviluppatori potranno sfruttare in automatico, senza sforzi supplementari.



Sarà dunque interessante vedere come si comporteranno le due nuove console alla prova dei fatti, in particolare con le produzioni third party, da sempre il banco di prova fondamentale per capire, al di là delle soluzioni proprietarie e del know-how interno, quanto una macchina sia davvero buona.





Feature PS5 Xbox Series X Prezzo TBA TBA Data di lancio Natale 2020 Natale 2020 Unità Ottica 4K UHD Blu-Ray Drive 4K UHD Blu-Ray Drive Game DVR TBA TBA RAM 16GB GDDR6

RAM (256-bit) 16 GB GDDR6 RAM Banda di Memoria 448GB/s 10GB at 560GB/s

6GB at 335GB/s CPU 8x Zen 2 Cores at 3.5HGz 8x Zen 2 Cores

at 3.8GHz

(3.6GHz with SMT) GPU Custom AMD Radeon

RDNA Navi 10.28 Teraflops

36 CUs at 2.23GHz

(supporta Ray Tracing

e 3D Audio via Tempest Engine) Custom AMD Radeon

RNDA Navi 12 Teraflops

(supporta DirectX Ray Tracing) Video Output 4K, 120hz refresh rate, 8K Support 4K nativo, supporto 8K

fino a 120 fps Peak GPU

Shader Throughput TBA Variable Rate Shading

(prioritizing individual shading) Data Transfer Speed

(I/O Throughput) 5.5GB/S (Raw)

8-9GB/S (Compressed) 2.4gB/s (Raw)

4.8GB/s (Compressed) Memoria interna Custom 825GB SSD Storage Drive 1 TB NVMe SSD Storage Drive Memoria esterna NVMe SSD Slot, USB HDD Support Seagate Proprietary

External 1TB SSD

Expansion Card

USB 3.2 HDD Support Removable

Hard Drive TBA TBA Cloud Storage TBA TBA Play As You

Download TBA TBA Remote Download TBA TBA Accesso all'account

da più console TBA TBA Mandatory Game

Installs TBA TBA Required

Internet Connection TBA TBA Used Game Fee TBA No Digital game

sharing or gifting TBA TBA Retrocompatibilità PS4, PSVR Xbox, Xbox 360

Xbox One, Accessories Streaming

Game Service Remote Play (TBA) Project xCloud Quick Resume TBA Support multiple

games at once Cross Game Chat TBA TBA Controller TBA Series X Controller

Xbox One Controller Cavo di ricaricare

per il controller USB Type-C TBA Batterie controller TBA TBA Motion Control TBA TBA Second Screen TBA TBA Comandi vocali TBA TBA Abbonamento PlayStation Plus Xbox Live USB TBA Front: One Type-A USB Port

Rear: 1TB External SSD Slot Live Streaming TBA TBA Reputation

Preservation TBA TBA Web Connection TBA Ethernet BlueTooth TBA Yes Wi-Fi Direct

(Device Connection) TBA TBA A/V Hookups Supporto 4K 4K nativo, supporto 8K

2 porte HDMI IR TBA TBA Power Supply (PSU) TBA TBA Near Field

Communication TBA TBA Region Locked TBA TBA