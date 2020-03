Pokémon Spada e Scudo, cosa fare nell'endgame

Pokémon Spada e Scudo sono ormai disponibili sul mercato già da diversi mesi, in esclusiva su Nintendo Switch. Eppure molti giocatori hanno recuperato il franchise, costretti in casa dal Coronavirus. Poniamoci dunque una domanda di partenza: cosa fare nell'endgame? La redazione di GameRant ha fornito qualche consiglio, che sono poi quelli che i fan del franchise o meno potrebbero immaginare.

Completare il PokéDex è una delle principali occupazioni che potreste trovare su Pokémon Spada e Scudo. Ci vuole parecchio a riempire ogni singolo slot dello strumento in dotazione al protagonista, ma la soddisfazione è davvero enorme. E del resto completando il PokéDex otterrete anche uno strumento che aumenterà di un po' la possibilità di trovare i Pokémon Shiny/cromatici nell'erba alta: due piccioni con una fava. Per il momento non è presente il PokéDex nazionale su Pokémon Spada e Scudo, ma in futuro arriveranno anche gli esemplari delle scorse generazioni.

Potreste anche dedicarvi al breeding e al competitivo, anzi questa dall'alba dei tempi rappresenta l'occupazione a tempo pieno di ogni giocatore che si rispetti della serie Pokémon. Allevare i mostriciattoli tascabili su Pokémon Spada e Scudo porta via diverso tempo, ma le soddisfazioni del resto sono enormi. Potreste anche valutare di portare la vostra squadra nelle competizioni ufficiali targate Nintendo.

Ancora un'idea: dedicarvi alla ricerca dei Pokémon Shiny, che possono essere ottenuti nell'erba alta (specialmente con le catene) oppure tramite uova. Servirà moltissima pazienza e anche qualche preghiera, dunque non arrendetevi immediatamente se non riuscite subito a trovare i Pokémon shiny. Le battaglie Raid sono un'altra occupazione degna di interesse: i Raid sono una variante della meccanica presente già in Pokémon GO, e si trovano solo nelle Terre Selvagge.

E infine, una volta battuta la Lega Pokémon di Pokémon Spada e Scudo, potrete anche dedicarvi a piccoli eventi secondari della trama nell'endgame. Provate a tornare, ad esempio, nel bosco subito accanto al villaggio iniziale di Galar.

Ricapitoliamo in un pratico elenco tutte le cose che potete fare su Pokémon Spada e Scudo nell'endgame.

Completare il PokéDex

Breeding e competitivo

Cercare i Pokémon Shiny

Battaglie Raid

Episodi secondari della trama