Resident Evil 3 Remake: nella demo c'è un riferimento ad una versione Nintendo Switch

Scandagliando il codice della demo di Resident Evil 3 Remake alcuni dataminer hanno trovato un riferimento ad una versione Nintendo Switch che starebbe per arrivare.

Per chi non lo sapesse il prossimo 3 aprile 2020 sarà pubblicato il terzo capitolo di uno dei giochi horror più amati di tutti i tempi: Resident Evil 3. Un remake che modifica il gioco fin dalle fondamenta, pur mantenendone inalterata l'essenza.

Con alcune curiosità, oltretutto, sapevate che la campagna si può completare usando solo il coltello?

Al momento Capcom ha annunciato che il remake di Resident Evil 3 sarà disponibile su PS4, Xbox One e PC, ma forse c'è un'altra versione in lavorazione, anche se non è stata ancora annunciata. Si tratterebbe della versione per Nintendo Switch.

Il modder FluffyQuack (il modder responsabile della Fluffy Mod Manager 5000 for REmake 2), infatti, ha trovato alcuni riferimenti alla console di Nintendo all'interno del codice PC della demo. E ha postato un video nel quale mostra queste scoperte assieme a qualche spoiler. Più precisamente FluffyQuack ha visto che le notifiche di Autosave rimandano al PC, PlayStation 4 e Xbox One, come è normale che sia, ma anche a Nintendo Switch. Inoltre al termine della demo ci sono i rimandi ai vari store digitali, tra i quali compare anche l'eshop di Nintendo.

Che si tratti di un errore, di una testimonianza che Capcom ha provato ad adattare il suo gioco su Switch, senza però riuscirci, o che il remake del terzo capitolo della serie è effettivamente in dirittura d'arrivo non c'è dato saperlo. Magari assieme a Resident Evil 2.

Ma dopo aver visto in azione la conversione di The Witcher 3 sulla console ibrida della grande N non ci stupiremmo poi molto.