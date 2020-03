Animal Crossing: New Horizons, clonate oggetti e diventate ricchi con questo glitch

Un glitch di Animal Crossing: New Horizons consente di clonare oggetti all'infinito: ecco come fare ad approfittarne e diventare ricchi prima che Nintendo sistemi tutto con una patch.

Il trucco è stato scoperto da GameXplain, che lo ha mostrato in un video: quello che abbiamo postato qui sopra. Grazie a questo trucchetto sarà possibile clonare qualunque oggetto all'infinito, consentendovi di accumulare tante stelline in pochi minuti.

In questo modo si tradirà un po' lo spirito della serie, ma c'è da dire che Tom Nook è davvero tirchio, anche in questo nuovo capitolo.

Tutto quello che vi servirà sarà un secondo personaggio sull'isola e una persona che lo controlli. Il personaggio leader deve appoggiare un oggetto sopra un altro, come una scatola o un tavolino. Nel video il leader ha appoggiato una Switch su di uno scatolone. A quel punto l'ospite deve cominciare a far girare l'oggetto senza mai fermarsi, mentre il leader dovrà provare a raccogliere l'oggetto. Il glitch fa in modo che un oggetto venga messo nelle tasche del leader, mentre l'originale continuerà a girare indisturbato.

Se per caso il trucco non dovesse funzionare basterà riprovarci. Non ci sono limiti e si potrà provare tutte le volte che si vuole, con anche un oggetto differenti. Perlomeno fino a quando Nintendo non aggiusterà questo glitch attraverso una patch.

Ha funzionato? Siete diventati ricchi?