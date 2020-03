Google Stadia: Splash Damage sta sviluppando un gioco in esclusiva per la piattaforma

Google Stadia e Splash Damage stanno collaborando per lo sviluppo di un nuovo gioco che dovrebbe essere distribuito in esclusiva sulla piattaforma di streaming videoludico da parte di Google, anche se al momento non ci sono informazioni precise al riguardo.

La questione è molto interessante, conoscendo anche l'esperienza di Splash Damage in ambito videoludico e il lavoro svolto su diversi titoli anche di grosso calibro. Tra i precedenti lavori di Splash Damage ricordiamo lo sviluppo di Gears Tactics e il lavoro di supporto svolto per Gears 5 e per Halo: The Master Chief Collection, oltre allo sparatutto Brink di vari anni fa.

Non ci sono informazioni su cosa sia questo misterioso gioco al di là di una vaga presentazione da parte della stessa Splash Damage: "Stiamo emozionati nell'annunciare finalmente che stiamo lavorando a un gioco esclusivo in partnership con Google Stadia", si legge nel messaggio sul sito ufficiale del team. "Presso Splash Damage siamo sempre alla ricerca dell'innovazione e sempre guardando a piattaforme e partner che ci consentano di farlo. Siamo stati dei grandi fan di Stadia da quando è stata annunciata e siamo meravigliati sia dalla tecnologia che dalla passione per i giochi che il team di Stadia ha dimostrato.

Dovrebbero esserci al momento almeno circa 4 progetti esclusivi in corso per Google Stadia, dunque attendiamo ulteriori notizie al riguardo. Nel frattempo, siamo ancora in attesa del lancio della versione gratuita dell'abbonamento, che a quanto pare sta per arrivare ma non è ancora stata lanciata ufficialmente, mentre la risoluzione 4K è disponibile per alcuni utenti via Chrome.