World of Warships, sei motivi per giocarlo

Scopriamo i sei motivi per cui gli appassionati di combattimenti navali dovrebbero giocare World of Warships

Quando eravamo piccoli c'era chi si divertiva a costruire fortini e simulare scontri di terra tra milizie di un non ben identificato genere, poi però c'era chi sfruttava il glorioso Battaglia Navale per immedesimarsi in capitani di lungo corso su navi da guerra imponenti tra maree poco rassicuranti e piogge di piombo roboanti. Ecco, se anche voi eravate membri di quel gruppo ristretto di capitani di lungo corso, forse World of Warships è il pane quotidiano che fa al caso vostro, ovvero la concreta possibilità di poter vivere coi vostri occhi, mouse e tastiera alla mano, quel sogno. Vediamo dunque perché:

Gratis I soldi fanno la differenza! Ma non in World of Warships, dato che potete scaricarlo e giocarci gratuitamente. Senza dover spendere neanche un quattrino, potete provare a prendere il timone di una nave fin da subito senza nessuna preoccupazione. Divertitevi a sbloccare e potenziare navi sempre nuove. Se avete già un account Wargaming, vi basta scaricare il gioco. In caso contrario, inserite il vostro indirizzo email, scegliete un nome utente e il gioco è fatto. Dopo che avrete preso la mano in qualche partita e vi sarete innamorati di qualche bestione d'acciaio, potrete sempre decidere di velocizzare i vostri progressi acquistando un account premium che vi fornirà esperienza aggiuntiva, oppure potrete comprare qualche nave premium o altri articoli di gioco, ad esempio delle mimetiche storiche autentiche.

Strategia militare World of Warships è un gioco strategico online a squadre in tempo reale, facile da apprendere per i principianti ma difficile da padroneggiare. Per battere la flotta nemica è fondamentale mantenere un atteggiamento critico e pianificare la strategia dello scontro assieme agli altri capitani della squadra. Ogni membro del team dovrà fare la sua parte. Per vincere sarà necessario tendere imboscate, aggirare i nemici e, se necessario, attaccare a testa bassa le fila avversarie. Così facendo riceverete esperienza che potrete usare per sbloccare navi sempre più potenti, ognuna delle quali rappresenta una sfida unica. Se non vi sentite pronti ad affrontare altri giocatori, potete sempre creare una squadra con i vostri amici e giocare scenari di battaglie cooperative in cui affronterete dei bot, avversari decisamente meno competitivi.

Al servizio di chi volete voi Sotto quale bandiera navigherete? In World of Warships potrete giocare con 11 nazioni, tra cui la Gran Bretagna, la Francia, la Germania, l'Italia e il Giappone, ognuna con punti di forza e debolezze distintivi. Giocate con varie nazioni e affrontate differenti stili di gioco. Vi lascerete trasportare dallo stile arrembante della corazzata tedesca Bismarck o coprirete i vostri avversari con una pioggia delicata, seppur letale, con l'incrociatore americano Cleveland?

Fedeltà storica Basato sia sulla Prima che sulla Seconda Guerra Mondiale, World of Warships offre oltre 300 navi giocabili, ognuna ricreata fedelmente con scansioni 3D delle versioni reali. Le navi sono divise in quattro classi distinte che hanno combattuto storicamente per tutti i sette mari nell'ultimo secolo: cacciatorpediniere, incrociatori, corazzate e portaerei. Ognuna ha un ruolo specifico nella flotta di una squadra e vanta stili di gioco unici, pertanto ce ne sarà una per ognuno di voi: Cacciatorpediniere: preferite la velocità e la furtività ai cannoni grossi e alla corazza spessa? Salpate con un cacciatorpediniere e preparatevi a lanciare raffiche di siluri silenziosi e altrettanto letali. Incrociatori: queste navi offrono lo stile di gioco più versatile, con un mix di cannoni di medie dimensioni, siluri e contraerea. Ma attenzione, la loro corazza non vi proteggerà a lungo se verrete sorpresi allo scoperto. Corazzate: sono i carri armati dell'oceano, in grado di incassare molti danni e di rispondere con attacchi ancora più devastanti. Portaerei: gli occhi e le orecchie della squadra, oltre che alle piattaforme di lancio per danni incredibili causati tramite attacchi aerei con siluri, bombe e razzi.

Ricompense per i veterani più affezionati Potete aspettarvi tantissimi bonus gratuiti all'interno del gioco fin dai primi minuti di gioco, tra cui navi, mimetiche e tempo di account Premium. Potete anche completare delle missioni speciali per ottenere l'accesso anticipato a linee di navi nuove fiammanti prima del loro rilascio ufficiale. Anche se possedete un account Twitch ad esempio potrete avere dei bonus. Se lo collegherete al vostro account Wargaming.net infatti, potrete ottenere del bottino di gioco gratuito solo per aver guardato dei contenuti di World of Warships. Volete giocare con gli amici? Ricordatevi di condividere con loro il vostro link di reclutamento unico prima che inizino a giocare per guadagnare ottime ricompense.