VR: Valve, Microsoft e HP stanno collaborando a un nuovo visore next gen

Valve, Microsoft e HP stanno collaborando alla creazione di un nuovo visore a realtà virtuale che viene considerato "next gen", ovvero di nuova generazione, dotato di maggiore potenza e qualità dell'ottica, che è già visibile su Steam con una pagina dedicata.

Chiamato al momento soltanto "Next Gen HP VR Headset", il dispositivo ha anche un sito da parte di HP, che evidentemente è la compagnia che svolgerà il grosso dei lavori in termini di assemblaggio hardware, dal quale però non è possibile ancora ricavare grosse informazioni.

"Sviluppato in collaborazione con Valve e Microsoft, il visore VR di nuova generazione consente delle esperienze più immedesimanti, comode e compatibili rispetto a quelli della generazione precedente", si legge nella descrizione ufficiale, "è il nuovo standard nella realtà virtuale", nientemeno.

C'è anche una vaga immagine visibile, con il visore che si intravede nella penombra e il logo HP visibile sulla parte frontale. In ogni caso, si tratta di un prodotto anche in fase di sviluppo, dunque ci vorrà del tempo prima di vederlo sul mercato.

Per avere informazioni aggiornate è comunque possibile iscriversi alla newsletter sul sito ufficiale. Valve è ovviamente molto impegnata sul fronte VR, con il proprio Valve Index e con il recente rilascio di Half-Life: Alyx, che pare essere un capolavoro in base anche ai primi voti raccolti fin qui.

Interessante il coinvolgimento diretto di Microsoft, che continua a dimostrarsi impegnata nello sviluppo attivo di soluzioni software e hardware per la realtà virtuale ma che fin qui non ha fatto grossi passi in avanti per l'integrazione di questa nelle sue console. Considerando la potenza di Xbox Series X, tuttavia, è probabile che un'apertura al supporto per la realtà virtuale avvenga e in tal caso questo visore next gen di HP potrebbe essere direttamente coinvolto.