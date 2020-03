Valve: In the Valley of Gods è ancora in pausa dopo l'uscita di Half-Life: Alyx

In the Valley of Gods è ancora bloccato, dunque Valve evidentemente non attendeva di concludere lo sviluppo di Half-Life: Alyx per tornare a dare il via libera all'affascinante gioco di Campo Santo, team che a quanto pare è ancora impegnato in altri progetti di Valve.

Presentato ai Game Awards del "lontano" 2017, In the Valley of Gods ha subito attirato l'attenzione per la sua particolare ambientazione e il suo stile grafico intrigante, facendo intravedere spiragli di avventura in stile Indiana Jones e probabile narrazione coinvolgente, conoscendo anche le capacità del team responsabile.

Campo Santo è infatti già autore di Firewatch, cosa che faceva ben sperare sulle qualità narrative di questo nuovo titolo. Successivamente, Valve ha acquisito in blocco il team di sviluppo e i lavori sul gioco si sono bloccati. Abbiamo saputo in seguito che Campo Santo era stato messo al lavoro su altri progetti di Valve, tra i quali c'era probabilmente Half-Life: Alyx.

Tuttavia, l'uscita del nuovo e grosso titolo per realtà virtuale, almeno per il momento, non sembra aver modificato la situazione per In the Valley of Gods, che risulta ancora in pausa. "È ancora fermo per il momento", ha confermato lo sviluppatore Chris Remo a PCGamesN, interrogato direttamente sulla questione. "Valve è un posto con molti team e molti progetti da portare avanti", ha spiegato Remo.

"Non c'è stato propriamente un momento in cui è stato deciso, ma la gente ha iniziato a lavorare su altri progetti all'interno della compagnia. Io ho lavorato ad Underlords per un po', ho lavorato a Half-Life: Alyx successivamente, finché non è diventata chiara la situazione e ci siamo detti di mettere in pausa il progetto per un po' e vedere se possiamo ritornarci in futuro".