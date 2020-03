Call of Duty: Warzone e Modern Warfare, nuove armi e mappe in arrivo questa settimana

Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare hanno diversi nuovi contenuti in arrivo con il prossimo aggiornamento, come nuove armi e mappe insieme ad ulteriori miglioramenti previsti per entrambi i giochi nel corso di questa settimana.

Il nuovo update dovrebbe arrivare tra oggi e domani, previsto per il 24 marzo ma probabilmente durante la nottata, dunque visibile forse già al mattino di domani, 25 marzo 2020. Gli aggiornamenti dovrebbero arrivare contemporaneamente per Call of Duty: Warzone e per Call of Duty: Modern Warfare.

Per quanto riguarda il battle royale gratuito di Activision, il nuovo update dovrebbe portare le armi 725, MK2 Carbine, .50 GS e EBR-14, tutte con rarità comune e non comune, con peculiari "punti di forza nelle proprie classi", a quanto pare. Le armi comuni che si possono trovare in giro per la mappa non hanno grande importanza all'interno del gioco, visto che quelle più potenti vengono facilmente acquistate attraverso il cash raccolto in partita. In ogni caso, al momento sono queste le nuove introduzioni previste per Warzone per questa settimana.

Per quanto riguarda invece Call of Duty: Modern Warfare, ovvero lo sparatutto in soggettiva classico, l'update di questa settimana si presenta più ricco, con l'aggiunta di una nuova mappa multiplayer 6v6 chiamata Khandor Hideout, ovvero la terza mappa ad essere introdotta all'interno della Stagione 2 dopo Rusticante e Atlas Superstore, probabilmente l'ultima prevista prima della Stagione 3 in arrivo ad aprile.

In arrivo anche un nuovo Operator chiamato Talon, che si unirà alla Coalition e sarà disponibile in un bundle con due progetti per armi leggendarie e una Finishing Move.

Call of Duty: Warzone ha raggiunto velocemente la quota 30 milioni di giocatori, mentre si attendono conferme sul sempre più probabile Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered.