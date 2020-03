Call of Duty: Warzone a quota 30 milioni di giocatori, Activision ringrazia

Call of Duty: Warzone ha raggiunto quota 30 milioni di giocatori, e Activision ha pensato bene di pubblicare un post celebrativo per ringraziare gli utenti di questo straordinario successo.

Disponibile dal 10 marzo su PC, PS4 e Xbox One, Call of Duty: Warzone è un battle royale free-to-play basato sulla celebre serie sparatutto, con due modalità aperte a un massimo di 150 giocatori.

La modalità battle royale ci vedrà affrontare gli altri utenti da soli o in squadre composte da due o tre personaggi, con l'obiettivo di rimanere in vita fino al termine del match, mentre in bottino il nostro compito sarà quello di raccogliere più risorse degli altri.

La mappa di gioco, Verdansk, è uno scenario enorme che combina le caratteristiche di alcune delle ambientazioni più amate del franchise di Call of Duty, per la massima varietà possibile.

Over 30 million of you have dropped in to play #Warzone. Thank you to this amazing community .

Jump in and play for free now. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/KFKhb8CNNK