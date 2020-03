Steam, Valve Index torna in vendita ed è subito in testa alla classifica

Come preannunciato, il visore VR Valve Index è tornato oggi in vendita su Steam. Nemmeno a dirlo, è subito schizzato in testa alla classifica di vendita globale, nonostante il prezzo non proprio contenuto. Considerate che il kit completo costa 1079€, mentre il solo visore è acquistabile per 539€.



Come facilmente intuibile, a favorire le vendite del Valve Index è il bundle con Half-Life: Alyx, il nuovo capitolo della storica serie di FPS annunciato poche settimane fa, ma già considerato uno dei papabili giochi dell'anno, nonché il titolo che potrebbe dare al settore della VR la spinta che gli serve a livello di vendite.



Il ritorno in vendita del Valve Index era atteso da tempo. Purtroppo pare che Valve non possa garantire una quantità di unità adeguata alla domanda, per via dei problemi di produzione in Cina causati dalla diffusione del coronavirus. Quindi il nostro consiglio è di sbrigarvi a comprarlo, perché a breve potrebbe non essere più disponibile.



Valve Index VR Kit