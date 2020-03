Call of Duty: Warzone, tutti i dettagli ufficiali e nuove immagini per il battle royale gratuito di Activision

Call of Duty: Warzone si mostra nelle prime immagini da parte di Activision, insieme a tutti i dettagli ufficiali emersi in questi minuti dal blog dedicato, che illustrano varie caratteristiche del nuovo battle royale gratuito per tutti.



Al lancio, previsto per domani, 10 marzo 2020, i giocatori di Call of Duty: Warzone possono prendere parte in squadre di tre giocatori a due modalità principali: Battle Royale e Plunder. La prima è quella classica, con 150 utenti connessi all'interno di una stessa mappa, con l'ultima squadra che rimane in vita a vincere la partita. L'area di gioco si restringe progressivamente a causa di gas letale che viene rilasciato ai margini della mappa, stringendo sempre più il cerchio dell'azione.



In Plunder, si tratta invece di raccogliere quanto più Cash possibile cercando il loot in giro per la mappa, abbattendo nemici per rubare il bottino altrui e completando i Contratti all'interno del match.



La mappa di Call of Duty: Warzone è Verdansk, un'ampia area con zone differenziate e oltre 300 punti di interesse come il Gorengard Lumber Yard e il Gora Dam, tutti caratterizzati peraltro da numerose variazioni di ambientazione e scenario.



È inoltre possibile utilizzare vari veicoli per spostarsi più velocemente all'interno della mappa, tra questi troviamo varie tipologie come ATV, Rover tattico, SUV, Camion cargo e Elicottero.



Viene confermata la presenza del Gulag per la battle royale, ovvero un edificio in cui vengono portati i giocatori alla loro prima eliminazione: qui si trovano a dover scontrarsi contro un altro giocatore in un match 1v1, con il vincitore che può tornare in azione all'interno della mappa.



I Contratti sono invece delle sorte di quest interne allo scontro, con obiettivi da portare a termine in vari punti della mappa. Questi elementi fanno parte soprattutto della modalità Plunder in particolare, ma non solo, e variano fortemente l'azione di gioco anche tra squadra e squadra.



Nella Battle Royale, dove il Cash non è fondamentale come in Plunder, il denaro conquistato può essere investito alle Buy Station, dove possiamo acquistare vari elementi da utilizzare nel gioco.



Call of Duty: Warzone è crossplay e presenta un sistema di progressione "seamless" unito a Call of Duty: Modern Warfare. Questo significa che chi possiede quest'ultimo ritrova tutti i suoi progressi effettuati nel multiplayer trasferiti all'interno di Warzone e viceversa, facendo parte di un unico comparto multiplayer. Anche gli oggetti, gli operatori, le armi e gli equipaggiamenti ottenuti con il Battle Pass di Modern Warfare vengono trasferiti automaticamente in Call of Duty: Warzone.



Ricordiamo che Call of Duty: Warzone è gratis per tutti, e si è presentato qualche minuto fa con un primo trailer di presentazione.