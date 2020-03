Call Of Duty: Warzone, le dimensioni del download sono gigantesche se non si ha Modern Warfare

Le dimensioni del download di Call Of Duty: Warzone sono enormi, soprattutto se non si possiede Call of Duty: Modern Warfare. I file di gioco pesano infatti 18-22GB se si ha già installato l'ultimo COD, ma ben 83-101 GB se si parte da zero. Sostanzialmente sembra che venga richiesto il download dell'intero pacchetto. Immaginiamo che, nonostante il lancio di domani, a parte i fibra dotati gli altri potranno giocarci solo successivamente.



Inoltre, chi possiede Modern Warfare, potrà accedere a Call Of Duty: Warzone qualche ora prima, ossia elle 8 AM PT / 11 AM ET / 3 PM GMT, invece che alle 12 PM PT / 3 PM ET / 7 PM GMT. Si tratta di un piccolo bonus, ma non è disprezzabile.



Call of Duty: Warzone è diventato ufficiale oggi, quando è stato annunciato con trailer e data di uscita. Activision ha condiviso tutti i dettagli sul gioco. La conferma di Warzone rende Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered più probabile.



In arrivo domani, 10 marzo, Warzone offre una nuova esperienza di gioco free-to-play con il caratteristico combattimento di Call of Duty per un massimo di 150 giocatori, ambientata in un mondo enorme, pieno di esplorazioni e scoperte.



Warzone è disponibile per tutti i giocatori su PlayStation 4, Xbox One e PC. I giocatori che non conoscono Call of Duty potranno provare la modalità allenamento per apprendere le meccaniche di base e affinare le proprie abilità prima di lanciarsi in partite Battle Royale online complete.