Google Stadia: gli abbonamenti gratis stanno per arrivare, ma con un limite

Gli abbonamenti gratis a Google Stadia stanno per poter essere attivati. Ma Google ha intenzione di imporre un grosso un limite al loro numero. Inoltre gli sviluppatori starebbero anche per aggiungere lo streaming su YouTube direttamente dall'app del servizio.



Il successo di Google Stadia sembra essere meno dirompente del previsto. Tra giochi che non mantengono le promesse tecniche fatte e funzionalità mancanti, sembra che il numero di giocatori che quotidianamente usufruiscono il servizio in streaming di Google stia diminuendo.



Phil Harrison aveva detto qualche settimana fa che l'abbonamento gratuito a Google Stadia stava per arrivare, adesso sembra proprio che le cose siano più vicine del previsto. Analizzando il codice della versione 2.7 disponibile da ieri su Google Play, alcuni utenti hanno visto che all'interno sono contenuti diversi riferimenti alla versione Stadia Base.



Sembra, infatti, che la nuova schermata di Log In dia la possibilità di continuare la registrazione anche senza un codice. Finora per accedere era sempre necessario inserire il codice delle edizioni Founder o Premiere o al massimo un Buddy Pass. Da adesso in poi, invece, si potrà accedere anche senza un abbonamento. Nello stesso modo vicino ai giochi comparirà il tasto "Gioca gratuitamente". Sembra anche che a tutte queste persone sarà offerto un mese di prova gratuito della versione Pro.



Gli utenti Base, però, avranno grosse limitazioni. Innanzitutto Google sembra voglia mettere un limite agli account che possono essere registrati in una determinata aree. Messaggi come "Stadia è pieno nella tua area" o "In modo da offrire la migliore qualità di gioco per tutti, limitiamo il numero di account Stadia. Abbiamo raggiunto tale limite, ma stiamo lavorando per creare più spazio nel cloud Stadia così da permettere a più persone di godere le medesime alte performance. Per favore, ricontrolla in futuro la disponibilità per nuovi giocatori." indicano come al servizio possano essere messe severe limitazioni. GeForce Now gestisce questo problema limitando il numero di persone sui server, ma mettendo in coda i nuovi giocatori, non impedendo loro di registrare nuovi account.



Inoltre sembra che sarà abilitata la funzionalità di sharing tra familiari. Solo una persona alla volta potrà giocare al medesimo titolo. In caso di utilizzo contemporaneo dello stesso gioco, quindi, occorrerà comprarne due copie. Esattamente come accade in Steam. L'ultima novità riguarda gli account Pro. Sembra che finalmente Google stia per attivare la possibilità di streamare direttamente i propri contenuti su YouTube.



Basteranno queste cose a invertire la tendenza?