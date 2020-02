Windows 10, Cortana si rinnova abbandonando la concorrenza con Alexa e Google Assistant

Cortana si rinnova su Windows 10 abbandonando tutte quelle funzioni consumer che la mettono in concorrenza diretta con Alexa e Google Assistant. Microsoft vuole concentrarsi sulla produttività del suo assistente digitale.



Presto Cortana subirà alcuni cambiamenti su Windows 10. Microsoft ha annunciato oggi di voler spostare il focus del suo assistente personale. La nuova Cortana metterà in risalto le funzionalità di produttività, come aiutare a gestire gli appuntamenti, aggiungere cose da fare o inviare e-mail e perderà alcune abilità più "frivole".



Cortana, infatti, perderà alcune delle funzionalità più vecchie pensate per il mercato consumer, ormai fagocitato da Alexa e Google Assistant. Per questo perderà presto la capacità di controllare la musica, gestire i dispositivi smart home o il supporto delle skill di terze parti. In altre parole, Microsoft toglierà Cortana dalla concorrenza diretta di Amazon Alexa, Siri o Google Assistant e adatterà meglio la sua assistente digitale alla suite di software Microsoft.



Microsoft non rimuoverà tutto da Cortana: saremo comunque in grado di comunicare con l'assistente tramite la voce o il testo e saranno sempre presenti funzionalità di base come la possibilità di mettere sveglie, timer, agire sulle impostazioni o consultare Bing. Come parte di questo cambiamento Microsoft toglierà Cortana dal Microsoft Launcher su Android a partire dalla fine di aprile.



La nuova Cortana arriverà questa primavera, ma le nuove funzionalità di produttività arriveranno prima negli Stati Uniti. Gli utenti internazionali saranno comunque in grado di ottenere risposte da Bing e parlare con Cortana. Le nuove funzionalità arriveranno solo in futuro.



In quest'ottica ha senso l'integrazione tra Cortana e Alexa, possibile ormai da qualche mese a questa parte e che probabilmente sarà potenziata nei prossimi mesi.



Voi cosa ne pensate? Avete mai sfruttato Cortana come assistente personale?