Google, i Pixel 4a e Pixel 5 saranno prodotti in Vietnam per evitare la Cina

Secondo gli ultimi report Google produrrà i Pixel 4a e Pixel 5 in Vietnam. Il colosso di Mountain View sta spostando la produzione per evitare la Cina e i rischi legati all'epidemia del nuovo coronavirus.



Diversi produttori di smartphone, come Apple, stanno avendo problemi di approvvigionamento per colpa dei ritardi accumulati nel centri produttivi per colpa dell'epidemia del nuovo coronavirus in Cina. Anche Samsung sta avendo problemi similari, anche se un caso di contagio è stato trovato all'interno di un suo stabilimento sudcoreano, e non cinese.



Delle circostanze che stanno spingendo Google a cambiare i suoi piani. Secondo Nikkei Asian Review, Google produrrà i suoi Pixel 4a e Pixel 5 in Vietnam. Le fonti del sito sono ben due ed entrambe confermano la volontà del colosso del tech di abbandonare la Cina.



Uno spostamento che era già in atto, sembra infatti che parte della produzione del Pixel 4 fosse già fatta in Vietnam, ma recentemente Google avrebbe chiesto ai suoi partner cinesi il costo per spostare il resto dei macchinari nella nazione vicina. L'epidemia del coronavirus, quindi, dovrebbe essere stato solo l'interruttore che ha spinto Big G ad accelerare lo spostamento



Secondo Nikkei Asian Review, Google avvierà la produzione in Vietnam di Pixel 4a ad aprile, mentre Pixel 5 entrerà in produzione dopo giugno 2020 così da arrivare nei negozi verso ottobre.